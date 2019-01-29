遊日小心蘋果病 孕婦感染恐死胎
台灣每年赴日旅遊破400萬人，最近東京正流行一種傳染性紅斑，病患若感染發病，臉頰會像蘋果般紅通通，花蓮一名懷孕23周的李姓孕婦，日前不明原因遭傳染，造成胎兒嚴重積水，轉診至門諾醫院發現為蘋果病毒，嚴重時可能造成死胎，呼籲孕婦小心。
門諾醫院婦產科主任廖基元表示，今年4月即將生產的19歲李姓孕婦因感冒、關節痠痛、嚴重水腫轉診至門諾，從超音波發現胎兒「滿肚子是水」、腦部嚴重貧血，已經命危，院方緊急透過臍帶進行4次靜脈輸血，困難度相當高「一動，針就跑掉」。
廖基元說，蘋果病為Parvovirus病毒，會有類似像感冒症狀，對大人、小孩無重大影響，但孕婦就要很小心，統計約有3.8％會引發重症，嚴重會造成胎兒水腫、製造血球功能暫時停止，因貧血死亡流產，預防方式則是勤洗手、戴口罩。
李姓孕婦夫妻感謝院方救命之恩，回憶羊膜穿刺過程痛到想放棄，想到寶貝女兒一定要順利出生，加上先生鼓勵，廖基元指出，1998年台灣流行過蘋果病，由於住在花蓮富源的李媽媽並無出國紀錄，懷疑病毒也有可能正在流行，提醒孕婦要多留意。
(中國時報)
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