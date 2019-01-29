持槍討債 豬隊友走火誤擊夥伴

2019年01月29日 04:12 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

駕駛座旁車窗玻璃子彈穿透痕，成為警方破案重要關鍵點。（吳岳修翻攝）

新北市新莊發生離奇槍擊案，呂姓男子與同夥持槍外出討債，後座張姓男子把玩槍枝誤扣扳機子彈貫穿呂男頭部，張男等人將呂男丟包亞東醫院並謊稱為車禍自撞，鑑識人員採證時發現車窗玻璃有子彈穿透痕，這才揭發這樁槍擊誤傷案，並逮捕張男等人送辦，目前呂男傷勢不樂觀，家屬仍在考慮是否拔管。

這起離奇槍擊案發生在24日凌晨時分，被害27歲呂男與涉案34歲張男等5人同車，與另2車7人同行替人出面喬債務，回程行經新莊區中環路17號越堤道時，坐在後座的張男拿出改造槍枝把玩，卻在拉滑套時誤扣板機，子彈由右朝左貫穿正在開車的呂男頭部，再射穿駕駛座旁車窗玻璃。

呂男中槍昏迷，汽車也失控逆向衝上對向邊坡，張男等人慌亂中將呂男載往亞東醫院，並向醫護人員謊稱是車禍受傷後逃離，醫院發現呂男後腦勺顱骨破裂、右腦筋脈斷裂，昏迷指數只有3，生命情況不樂觀。

警方鑑識人員發現路面無剎車痕跡、車體無明顯擦撞痕、駕駛座大量血跡，疑點重重，加上事故車左方車窗玻璃破裂，其中一處研判應是子彈穿透痕，並非單純車禍事故。專案小組擴大追查，通知張男等4名同車男子到案說明，張男自知難逃法網，昨日攜犯案改造土耳其模擬槍及4發子彈投案，並坦承在玩槍時誤擊呂男，警方依違反槍砲及殺人未遂罪嫌先將張男送辦，另依偽造文書等罪嫌將協助送醫並謊報傷勢的陳姓及羅姓男子送辦。

(中國時報)