硬闖平交道 差1秒就掰了

2019年01月29日 04:12 中國時報 邱立雅／竹市報導

新竹一名阿嬤日前行經客雅平交道時，柵欄已放下且警示聲響不斷，阿嬤居然泰然自若的持著雨傘緩步前進，普悠瑪駕駛遠遠發現有人出現平交道緊急煞車，事後警方調閱監視器，影片看得眾人心驚肉跳，呼籲民眾切莫以身試法、拿命開玩笑。

鐵路警察局新竹分駐所指出，行人擅闖平交道雖罰鍰2400元，但人命無價。日前普悠瑪列車行經客雅平交道前，遠遠看見有人在平交道上移動，駕駛雖緊急煞車，但因車速過快，超越平交道後才緩緩停下。駕駛無法確定是否有撞上民眾，警方獲報後現場查看，檢查發現列車並無撞擊痕跡，現場也無受傷民眾，調閱監視器後才確定未發生意外，但已造成列車延誤。

監視器畫面顯示，一名阿嬤手持雨傘與物品，無視警示鈴聲與放下的柵欄，從旁試圖橫越平交道。阿嬤原緩緩前行，但走到一半時，發現「列車好像快開過來了」，趕緊加快步伐小跑步向前。就在阿嬤成功跨過鐵軌時，普悠瑪瞬間疾駛而過，監視器畫面看得眾人「心臟都快跳出來」。

(中國時報)