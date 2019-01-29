沈智慧重返立院 王義川樂當老司機
台中立委補選落幕，藍營提名沈智慧勝選，28日展開車隊謝票行程，這次投票率創新低，沈智慧說，政治要為人民帶來希望，未來到立法院全力以赴，檢討修訂教育課綱。為綠營出征落敗的王義川感謝支持者，說要當「老司機上路」，用專業關心交通議題。
台中市第5選區立委補選投票率創新低僅25.34％！立委當選人沈智慧說，選前她預估投票率約7至8成，投票結果感到很意外；她認為投票率低選情冷，因政治帶給人民太多負面想法，政黨要省思、要為人民帶來希望。
立委補選被視為市長選舉延長賽！沈智慧成功接棒盧秀燕為國民黨保住立委1席次；沈智慧在粉絲團發文，她喜歡政治服務參與意見的工作，這次重返立法院要感謝很多人，要為社會服務。
前交通局長王義川在臉書發文「交通老司機繼續帶路，想上車的請上車」。王表示，自己專業在交通上，所以未來繼續發揮交通專長，呼籲沈智慧到立法院後，能為台中爭取、守護山手線。
(中國時報)
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