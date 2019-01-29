大專生農stay 雲林體驗農村趣
雲林縣斗南鎮農會大專生洄游「農stay」28日「開學」，來自全國大學生在青農、新農等引領下，親近牛、下田採馬鈴薯、插秧、騎單車走訪田野風光、夜宿農家…親近友善土地，了解農業，也上了完整的食農教育。
該活動由農委會水土保持局與全國11個農村在地青年團隊合作，雲林場次非常熱烈，10多個名額秒殺，學員台清交成都有，水保局長李鎮洋專程到雲林為4天3夜課程主持「開學」，希望學員透過不同的專業思維，激盪出更新的改造農村創意，並在了解農村人文生活及食育等後，能愛上農村，進而落居農村。
斗南鎮農會總幹事張有擇充當鐵馬隊長，帶著大家騎著單車趴趴Go，認識斗南好風光。他說斗南是國內馬鈴薯、胡蘿蔔的重要產地，生產的越光米、台灣牛更是聞名全國，而根據相關產業調查，唯有農業產值歷久不衰，因為民以食為天，所以農業是未來最有希望的產業。
昨日重頭戲是參訪養牛牧場，第一次和頭頂有著捲毛的安格斯牛親密接觸，才知道眼前漂亮可愛的動物是餐桌上美味佳餚的來源，疼惜之心油然而生。
住新北市的中山醫學大學呂嘉軒因念營養系，很想深入了解食農教育。而中興大學生命科學系高譜軒父親是北港人，常聽爸爸說起農村生活，覺得很有趣，一直想參觀牧場，住在農村，體驗爸爸曾有的美好回憶。
(中國時報)
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