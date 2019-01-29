遷葬惹議判國賠 三地門鄉不上訴
屏東縣三地門鄉公所2016年進行公墓更新工程時，被族人指責遷葬掘墓過程太過粗暴，不少人更是透過臉書才知道先人墓地遭開挖，事後28人提出國賠聲請，日前法院判決勝訴，三地門鄉長車牧勒薩坦言有行政瑕疵，除決定不再上訴外，也承諾將依排灣族傳統儀式向族人道歉。
三地門鄉因公墓用地不足，無法滿足原民傳統土葬需求，2016年啟動公墓更新工程，其中第2公墓300多個墓位遷建，遭族人質疑決策過程草率，在部分家屬完全不知情下便貿然動工，明顯侵害個人遷葬自由及文化權，因此向法院聲請國賠。
經過3年訴訟，屏東地院判決族人勝訴，鄉公所必須賠償每人各11萬元的精神撫慰金。車牧勒薩以於去年12月上任後，檢視當初實施過程，坦言確實有行政瑕疵，因此決定不再上訴，賠償金額308萬元也經代表會討論同意，將以追加預算方式支付。
車牧勒薩以表示，案件雖然不是在他任內發生，但基於政府是一體、不容切割，他決定承擔過去施政缺失，且承諾擇期以排灣族傳統kikazala儀式與受害鄉民道歉及和解。他也強調，這將是地方政府承認國際公約中對文化權保障的首例，對原住民轉型正義有重要的起頭作用。
國賠案委任律師林三加28日對公所不再上訴表達感激之意，更透露族人這期間心情煎熬及壓力都很大，這一刻對他們來說會是新的開始。
(中國時報)
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