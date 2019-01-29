東信學子藝展 繪出漁礦傳奇
中國時報
游昊予／基隆報導
基隆市東信國小21位學生在去年暑假跟著美術指導教師李明吉，犧牲玩樂的時間，深入了解在地捕魚及採礦產業，透過小朋友純真的筆觸，繪出基隆「漁與礦之美」，並於29日至2月17日於基隆文化中心舉辦「漁礦傳奇-基隆市東信國小師生圓夢展」，展出75幅創作，描繪出基隆特有的在地風情。
東信國中的李明吉老師，繪畫時經常將主題著重在描繪東北角獨特的人文地景，也常以基隆礦業、漁業作為創作主軸。他認為這兩種行業都是在地的聚落產業與生活方式，對國小的學童而言是很神祕的行業。
為了帶孩子揭開這兩個行業的神秘面紗，李老師藉著美術課程，帶領學生以水彩刻畫出長輩們辛勤工作的景況與心情，小朋友以豐富的想像力與創作能力來表達基隆捕漁、採礦的世代傳奇。
本次師生聯展，展出的畫作有李明吉的礦工群像畫「吶喊的燈光」、「鏢旗魚」等，學生創作的「漁歌」、「公主號」、「捕魚樂」等70幾幅畫作，並於2月16日舉辦展覽茶會，李明吉也歡迎民眾一起前來欣賞體會基隆漁場、礦區的歷史文化及故事的感動。
(中國時報)
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