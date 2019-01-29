快速動員、智慧監控 打造安居「厚」新北
新北市消防局長黃德清在朱立倫市長任內積極推動「行動急診室」，大幅提升OHCA傷病患的存活率；另新建或原地改建20餘處辦公廳舍，徹底改善消防同仁工作環境，各項重大建樹受新任市長侯友宜肯定，獲留任消防局長。
黃德清表示，為達成市長侯友宜「簡政便民」、「行動治理」與「智能城市」的施政目標，消防局已制定各項對應行動方案，並定期滾動式檢視及檢討執行成效，期讓市民遠離災害威脅，打造安心消防、安全永續、安居「厚」新北。
例如在「簡政便民」方面，優先從民眾生活相關的119報案專線著手，將提供「線上CPR指導」，每位119派遣人員在接受線上CPR指導培訓後，受理OHCA案件時，可立即給予線上急救指導，不需再轉接或等候，提早協助患者施行心肺復甦術。
黃德清指出，「行動治理」將落實市府與區級間的緊密合作，目前已完整建立市級與區級災害應變體系，面對各項災害迅速橫向通報、聯繫，視狀況成立區級、市級災害應變中心及前進指揮所，快速動員救災人力與整合資源。
在智能科技方面則建置「全災型智慧化指揮監控中心」，目前已連接市府及中央多達67個防救災資料庫，並將持續開發坡地、土石流、地震等災害預警模式；另也即將成立「緊急應變指揮學院」，具備高樓、捷運、隧道等12個災害模擬情境，透過VR虛擬實境訓練，強化各級消防指揮官災害指揮的調度能力。
(中國時報)
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