邵族領域畫設 多方對立難解

2019年01月29日 04:12 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

魚池鄉公所去年7月針對邵族傳統領域畫設公告，向行政院訴願委員會提起訴願，該案訴願決定書雖尚未送達魚池鄉公所，但原公告撤銷內容於27日提早曝光；原民會、邵族、縣府與鄉公所都有話要說，意見兩極針鋒相對，撤銷恐非落幕，是對立深化的開端！

原民會針對畫設公告遭撤銷一事提早曝光，發聲明稿指出，撤銷主因是程序不夠完備被要求補正；訴願決定及審理範圍並未否定邵族傳領範圍，將依訴願決定補正程序，重新公告邵族傳領土地範圍。

邵族民族議會與邵文協呼應原民會說法，訴願委員會對土地面積並未否定，有問題只是程序，呼籲原民會盡速補正相關程序，讓程序更臻完備；另砲打南投縣政府煽動族群分立、護航財團。

南投縣長林明溱28日中午訪魚池鄉公所，接受訪問時質疑原民會，讓290多人左右、限制或綁架地方、甚至中央各級機關施政作為，這樣作法對或不對？

他指出，傳統領域《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》內容包山包海、大小通吃，地方行政單位施政處處掣肘！不只鄉公所，包含縣道拓寬、交通部開國際標的向山旅館BOT案，多少年來動都不能動！廠商都已經提國賠了，誰來埋單？

他說，訴願委員會作出撤銷的決定是正確的！除魚池鄉公所，縣政府也另提訴願，但政院尚未答覆。

(中國時報)