越南新住民做公益 感恩台灣
嫁來台灣18年的越南新住民黎氏王燕，日前舉辦2場「真愛台灣歌唱聯誼」年終愛心募款活動，募款所得除幫助越南的愛心基金外，28日還特別提撥2萬元捐助台南市佑明視障協會，以感恩台灣給她的成長。
目前住在台南的黎氏王燕，為讓其他也嫁來台灣的新住民及其二代，能有自信及融入台灣社會，特別舉辦慈善選美比賽，並號召入選的同鄉佳麗成立慈善外交團體，今年元月初回到越南鄉間進行慈善捐助。
本月26日、27日黎氏王燕又邀請越南歌星，分別前往彰化、高雄義演，慰問在台的越南新住民與越南移工，現場還辦理義賣活動，募得款項除捐給越南的愛心基金外，還提撥2萬元捐助台灣弱勢團體。
黎氏王燕說，她來台灣18年，受到台灣各界的關懷及成長，讓她可以在台灣有立足之地，因此她不僅要幫助祖國越南的弱勢者，也要回饋台灣，每年都會舉辦類似活動，一方面凝聚在台越南人的愛心力量，同時也能回饋台灣。
在台南市安平區建平里長傅建峰的牽線下，28日上午黎氏王燕率團前往佑明視障協會捐助時，大台南廉政會秘書長張晉祥與選美佳麗黎雪杏、阮明明、丁佩嵐、阮氏芳草、高氏玉碧，以及越南籍歌手保鍾、越美、恩善偉等人均陪同，由佑明理事廖靜敏代表接受善款，並頒感謝狀答謝黎氏王燕的義舉。
(中國時報)
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