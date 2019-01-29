台東郵局贈春聯 天后宮擲筊送轎車
金豬報喜！台東天后宮從大年初一到初六將舉辦擲筊杯大賽，最多杯者可贏得價值70萬元轎車；台東郵局28日舉辦「新春揮毫贈春聯VS捐發票送紅包袋」活動，請書法名家現場寫春聯，民眾只要憑1張1、2月發票就可兌換1包新年紅包袋，募得發票捐給華山基金會台東愛心天使站。
台東天后宮將於春節假期大年初一到初三早上10點現場發「發財金」，並持續舉辦「卜杯得轎車機車電視慶祝新年」活動，二月五日到十日（大年初一到初六）到廟卜杯，每人交600元可參賽，卜得五杯者即可進入年初六下午的總決賽，在總決賽中卜最多杯者得轎車，次多者得機車。
而為了跟上數位化腳步，天后宮也推出手機APP，有廟宇導覽，可以線上點燈，還可以線上求籤，信眾默念姓名、出生年月日、地址及欲求之事，搖晃手機就可抽籤，並線上解籤。
台東郵局昨天上午則在大同路郵局舉辦「新春揮毫贈春聯vs捐發票送紅包袋」愛心公益活動，邀請台東書畫教育協會書法名家揮毫，現場並提供各式應景的春聯佳句，供民眾挑選並當場請書法名家立即書寫。
活動現場民眾只要憑1張1、2月發票就可以兌換1包紅包袋，每人限兌換2包。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。