台東郵局贈春聯 天后宮擲筊送轎車

2019年01月29日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

金豬報喜！台東天后宮從大年初一到初六將舉辦擲筊杯大賽，最多杯者可贏得價值70萬元轎車；台東郵局28日舉辦「新春揮毫贈春聯VS捐發票送紅包袋」活動，請書法名家現場寫春聯，民眾只要憑1張1、2月發票就可兌換1包新年紅包袋，募得發票捐給華山基金會台東愛心天使站。

台東天后宮將於春節假期大年初一到初三早上10點現場發「發財金」，並持續舉辦「卜杯得轎車機車電視慶祝新年」活動，二月五日到十日（大年初一到初六）到廟卜杯，每人交600元可參賽，卜得五杯者即可進入年初六下午的總決賽，在總決賽中卜最多杯者得轎車，次多者得機車。

而為了跟上數位化腳步，天后宮也推出手機APP，有廟宇導覽，可以線上點燈，還可以線上求籤，信眾默念姓名、出生年月日、地址及欲求之事，搖晃手機就可抽籤，並線上解籤。

台東郵局昨天上午則在大同路郵局舉辦「新春揮毫贈春聯vs捐發票送紅包袋」愛心公益活動，邀請台東書畫教育協會書法名家揮毫，現場並提供各式應景的春聯佳句，供民眾挑選並當場請書法名家立即書寫。

活動現場民眾只要憑1張1、2月發票就可以兌換1包紅包袋，每人限兌換2包。

(中國時報)