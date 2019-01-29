翻玩廢棄物 貨櫃屋變動物之家

2019年01月29日 04:12 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

就在吉安鄉山腳下，貨櫃屋就是我情寄下半生的美麗空間了！」61歲的李明和在農地上置放3個20尺長的貨櫃，從此，一草一木、一磚一瓦、一刀一鑿，全部自己來，連被救活的夜鷺，每晚都會飛來陪伴打氣呢！

走進吉安鄉福興五街452號，李明和自製的漂流木門牌，樸拙引人，右邊可看到高聳的觀景台，李明和利用廢棄蚵殼、扇貝做成花朵裝飾品，也運用漂流木拼湊大大的「李」字和欄杆，成了他登高眺遠的小天地。

1972年，他從新北市金山區移居花蓮，原本從事木雕，雕刻老鷹、白鶴、窗花八景等銷往日本，婚後，1987年轉行土木建築，以修繕房舍為主，住在吉安鄉吉安村，由於各種工作機具無處擺放，2009年移居福興村，住在不怕颱風、地震的貨櫃屋，既環保又經濟，也不怕吵到數十公尺外的鄰居了。

豪爽的李明和不僅愛寵物，住家也成了野生動物之家，經常有白頭翁、夜鷺、雉雞、白鷺鷥等，飛來相伴。3年前，波斯貓抓傷夜鷺，被他醫好後，夜鷺晚上都會飛到觀景台相伴，與家裡的黑貓也變成了好朋友，常跟前跟後的，寵物與野生動物一家親，很有意思呢！

(中國時報)