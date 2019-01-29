試題改了 教學更該變了
中國時報
李萬吉
108學年度高中學測落幕，教師團體和補教業者罕見的同聲肯定今年的學測考題，認為跨領域整合和素養導向的題型明顯增加，命題趨勢對準十二年國教課綱，對於新課綱上路，應該會產生正面的影響。
過去大家常批評在升學主義掛帥的氛圍下，國高中學生只好陷入無止境的精熟學習，怎麼這回反過來肯定考試領導教學？這聽起來有些弔詭，但卻也是這波教改最務實的。
過去教育部推動的許多教育改革，包括各種課程變革或教學活化，常勾勒出讓人嚮往的理想藍圖，實務上卻受限於升學考試的緊箍咒。諸多變革都成為短暫煙花，難見長期成效，且花招頻繁，老師和家長眼花撩亂，不知如何適應？只好固守老路。而政府越是想掙脫，反而被掐得更緊！
這次教育部門似乎學到教訓，試著將阻力轉變為助力，既然大家習慣考試領導教學，那就讓考題來引導教學現場。近幾年會考和學測等大考題型的轉變，讓大家漸漸看到素養導向學習結果的大致樣貌，除了更重視閱讀理解而非強記死背，更貼近生活且跨科整合，學生也須將知識技能靈活運用在解決各種問題上。
然而，面對這樣的大考趨勢及再半年就上路的新課綱，家長不禁會擔心學校是否已準備好？從這一年半載所接觸到的各種訊息來看，許多先導學校老師已進入備戰狀態，但仍有不少學校老師還不知所措，甚至不想面對現實；反觀有些補教業者先掌握了趨勢，已打著素養教學的名號在招攬學生。
學校課程終究是學生最主要的學習資源，第一線的老師得更加把勁，各校的校長更該扮演課程領導者的角色，帶著老師們一起面對新課綱的挑戰，才能讓學生和家長對他們的教學專業有足夠的信心，否則新課綱的變革還是困難重重，難竟全功！
（作者為康軒文教集團董事長）
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。