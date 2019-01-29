試題改了 教學更該變了

2019年01月29日 04:12 中國時報 李萬吉

108學年度高中學測落幕，教師團體和補教業者罕見的同聲肯定今年的學測考題，認為跨領域整合和素養導向的題型明顯增加，命題趨勢對準十二年國教課綱，對於新課綱上路，應該會產生正面的影響。

過去大家常批評在升學主義掛帥的氛圍下，國高中學生只好陷入無止境的精熟學習，怎麼這回反過來肯定考試領導教學？這聽起來有些弔詭，但卻也是這波教改最務實的。

過去教育部推動的許多教育改革，包括各種課程變革或教學活化，常勾勒出讓人嚮往的理想藍圖，實務上卻受限於升學考試的緊箍咒。諸多變革都成為短暫煙花，難見長期成效，且花招頻繁，老師和家長眼花撩亂，不知如何適應？只好固守老路。而政府越是想掙脫，反而被掐得更緊！

這次教育部門似乎學到教訓，試著將阻力轉變為助力，既然大家習慣考試領導教學，那就讓考題來引導教學現場。近幾年會考和學測等大考題型的轉變，讓大家漸漸看到素養導向學習結果的大致樣貌，除了更重視閱讀理解而非強記死背，更貼近生活且跨科整合，學生也須將知識技能靈活運用在解決各種問題上。

然而，面對這樣的大考趨勢及再半年就上路的新課綱，家長不禁會擔心學校是否已準備好？從這一年半載所接觸到的各種訊息來看，許多先導學校老師已進入備戰狀態，但仍有不少學校老師還不知所措，甚至不想面對現實；反觀有些補教業者先掌握了趨勢，已打著素養教學的名號在招攬學生。

學校課程終究是學生最主要的學習資源，第一線的老師得更加把勁，各校的校長更該扮演課程領導者的角色，帶著老師們一起面對新課綱的挑戰，才能讓學生和家長對他們的教學專業有足夠的信心，否則新課綱的變革還是困難重重，難竟全功！

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)