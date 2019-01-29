功維敘隧道拚升級 來苗栗輕旅行

2019年01月29日 04:12 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗市長邱鎮軍力推「南英川縱軸線旅遊帶」計畫，欲將功維敘隧道打造成更完善景點，28日透過立法委員陳超明國會辦公室邀請農委會、觀光局、營建署、客委會等單位會勘，重新檢討評估相關設施計畫。

苗栗市充滿客家特色與純樸氣息，市公所盼能將有百年歷史的功維敘隧道作為觀光亮點，除隧道內的迷幻彩虹燈光，未來將再造周邊設施，串聯苗栗火車站的「城鎮之心」，規畫「南英川縱軸線旅遊帶」，帶領遊客深入苗栗市體驗客庄風情，暢遊輕旅行新景點。

邱鎮軍表示，配合苗栗縣政府的城鎮之心計畫，將串聯功維敘彩虹隧道景點，並延伸至擁有茶葉等農特產的新英、新川里，籌組休閒農業區，打造完善「苗栗後花園」，為附近居民與全台遊客規畫完整休憩新據點，並推動苗栗市南英川輕旅行新體驗。

28日苗栗市公所透過陳超明國會辦公室，邀請農委會、觀光局、營建署、客委會等單位人員，一同到功維敘隧道踏勘，檢討評估相關設施計畫，預計於隧道出口設置景觀，其中更提到設置YouBike站點，讓南英川縱軸線旅遊帶串起四散景點，成為交通便利的苗栗後花園。

(中國時報)