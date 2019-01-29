假將軍女兒落網 稱可搭警車環島

2019年01月29日 04:12 中國時報 陳淑芬 ）

台中：52歲張姓女子，曾涉詐欺案多次被逮！105年起又假冒「法院義工」、「將軍的女兒」等身分騙全台、犯案累累。警方獲報發現「將軍的女兒」在中市現身，疑似又在行騙，當場盤查逮捕；並追出她還身揹北、東及南等7處地檢署通緝。她竟回應說：「這下可坐巡邏車、環島遊玩了」。

(中國時報)