展望會募1萬個紅包 助弱勢童
就讀國中一年級的小坤，父母離異，父親精神疾病住院治療，阿公、阿嬤微薄的工作收入難以支應生活開銷，他與姊姊的學雜費成為家中沉重負擔。台灣世界展望會為此發起「1萬個紅包1萬個契機」活動，希望為國內弱勢兒童募集1萬個助學、平安、健康與希望的紅包。
小坤和姊姊分別就讀國一和國三，平日由阿公、阿嬤照顧生活起居，但阿公打零工、阿嬤在學校擔任廚工，收入微薄生活艱困，所幸靠著世界展望會提供的助學金，讓老人家不必在開學前籌措學雜費。
小坤與姊姊都成熟貼心，並沒有因為父母不在身邊疏忽課業，反而積極學習，在校成績及各項表現都非常優異，在家則是阿公、阿嬤的小幫手，姊弟倆會分工合作整理家務、烹煮菜餚，以減輕老人家的負擔，小坤更培養出對料理的興趣，期待未來能夠就讀餐飲相關科系，做成一道道美味的佳餚讓阿公、阿嬤品嘗。
展望會說，該會在台南市長期關懷2524名經濟弱勢家庭兒童，將於農曆年前後發放助學金及營養扶助金，共計發出1800餘萬元，紓緩弱勢童家庭過年後需繳交學雜費或購買書籍文具等經濟壓力，讓大家可以安心過個好年。
為此，展望會透過「1萬個紅包、1萬個契機」，希望為國內弱勢家庭與兒童募集1萬個象徵助學、平安、健康與希望的紅包，提供經濟弱勢學子助學金，並推動課業輔導、才藝發展等方案，以及設立學生中心提供偏鄉學子住宿服務，致力縮短經濟弱勢家庭孩子在教育資源上與其他孩子的差距。
(中國時報)
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