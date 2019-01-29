外銷水果禮盒 全聯可買到
年節將至，屏東縣政府整合縣內蜜棗、蓮霧與紅龍果農民，與全聯合作推出「金牌果園」春節禮盒，選用外銷等級水果搶攻市場。同時邀請台南與高雄的農民一起加入供貨團隊，讓南部水果「貨出得去」，全台民眾也能享用南部當季優質鮮果。
今年推出的「金牌果園」春節禮盒，分別以蜜棗、蓮霧、紅龍果，設計「棗生幸福」、「蓮年好運」、「大紅大紫」3種禮盒。除了屏東農民外，也邀請高雄與台南的農民一起集貨、共同選果，挑選出最佳的水果，品質幾乎達外銷等級。
縣長潘孟安表示，屏東水果的產期全台最早，現正是屏東蜜棗、蓮霧與紅龍果盛產期。今年暖冬，水果品質與產量非常穩定，是嘗鮮好時機，除了自己品嘗外，做為年節禮盒饋贈親友也非常適合。禮盒即日起到2月7日在全聯上架販售，方便民眾選購。
縣府農業處表示，禮盒水果都通過藥檢，符合食安標準，兼顧品質與美味要求，希望透過產地整合，配合全聯等大型通路共同行銷，讓農產品產、供、銷三方穩定，除了讓民眾品嘗當季美味水果外，也能增加農民收益。
(中國時報)
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