宜市春節清運垃圾 初三開工

2019年01月29日 04:12 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

下周就是農曆春節，各鄉鎮市公所在初三、初四多會停收，但宜蘭市公所延續往年政策，持續在初三、初四提前收運，市公所28日特別舉辦宣導記者會，呼籲民眾配合垃圾清運時間，也能愉快地過個好年。

宜蘭市長江聰淵說，前幾年開始實施初三至初四收運垃圾，頗獲市民讚許，今年將持續實施，可避免民眾於春節期間存放垃圾過久，產生惡臭造成民眾不便。

今年度為加強為民服務工作，市公所清潔隊2月2日周六停止休假，加班收運垃圾，除夕當天分二趟收運垃圾，但考量清潔隊員也能於除夕晚間與家人圍爐，晚間收運垃圾時間將調整於下午3點開始收運。

市公所表示，希望市民能配合除夕晚間勿將垃圾排出，共同維護市容整潔。另外，配合國家清潔周，市民如有大型廢棄物，可至宜蘭市公所清潔隊申請並繳費後，由市公所派專車協助清運。

(中國時報)