香山財神廟 過年擲筊得元寶
中國時報
邱立雅／竹市報導
農曆年求整年好運，香山財神廟推出初四、初五擲筊活動，在活動時段，若連續擲出5個聖杯，可以帶回價值不菲的元寶，最狂的是，香山財神廟還準備了100份參加獎，只要擲出1個聖杯就可帶回財神加持過的發財金，盼農曆年讓民眾開心過好年。
廟方表示，新年求財是華人習俗，求發財金可分享喜氣，香山財神廟今年首度舉辦擲筊比賽與信眾互動，並設定獎項，連續擲出5個聖杯，就等於得到財神的應允，可帶回市價約1萬元的金元寶，每日限量3名。若僅擲出1聖筊也沒關係，仍可以得到財神咒加持的百元新鈔，也是限量推出。
想得到財神祝福也需要一番努力，廟方表示並不困難，不須過五關斬六將，只要連過兩關就有機會帶走好運，參加者自備50元硬幣參加活動，第一關投進龍神許願池中央的銅錢圓孔即可晉級，第二關則是到財神寶殿擲筊。
廟方表示，參加者不需事先報名，於當日的活動時間現場排隊即可，活動一日分為3個場次，分別為上午10時、中午12時以及下午2時，排隊以每時段的半點為截止時間。此外，蔡英文總統去年農曆年曾到香山財神廟發紅包，今年大年初一仍會再度走訪，廟方歡迎民眾過年來沾沾貴氣。
(中國時報)
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