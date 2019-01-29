泰籍4嫩妹賣淫 將遣送回國

2019年01月29日 04:12 中國時報 謝瓊雲 ）

彰化：汽車旅館內暗藏無邊春色，4名年僅20歲出頭的東南亞女子配合應召賣淫；其中泰國籍的E奶妹長相甜美酷似女明星、豐滿雄偉上圍，平均每日收入上萬元。26日遭警方破獲，將業者依妨害風化罪移送法辦、並將遣送回國。

(中國時報)