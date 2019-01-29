1月死亡車禍多 南市交大提對策

2019年01月29日 04:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市南區28日清晨5時36分傳出重大車禍，20歲翁男酒駕騎車自撞電箱喪命，後座乘客重傷，台南市去年全年的死亡車禍案件大幅降低，不料今年1月接連發生15起車禍，造成17人死亡，較去年同期為高，交大緊急提出防治策略。

台南市去年一整年的車禍死亡人數共149人，比較前年的171人，下降的人數與比例，都是6都最高。但今年1月的車禍案件及死亡人數，相較去年同期卻多出1件1人。

台南市交大分析，車禍死亡的17人中，65歲以上占11人，6件屬大型車肇事，因此將提出護老專案，宣導長輩在天色較暗的晨昏兩時段，穿著亮色服裝，並發送螢光貼紙，加強自行車裝車燈，並加強稽查大型車輛，希望有效降低死亡車禍件數。

(中國時報)