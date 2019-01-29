被瞄竟砍人右腿 惡煞變裝仍被逮

2019年01月29日 04:12 中國時報 王文吉 ）

台中：葉姓男子27日傍晚步行經過福潭路巷口，疑向陌生旁人看了一眼，遭對方持刀砍傷右大腿，經送醫急救縫了10多針，住院觀察中。警方案發1小時後，迅速逮捕剛變裝完的簡嫌；在社區水溝內起獲丟棄的西瓜刀、迷彩外套等證物，依殺人未遂移送台中地檢署偵辦。

(中國時報)