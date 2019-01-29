柯P，還記得從政的初心嗎

2019年01月29日 04:11 中國時報 主筆室

打著柯家軍旗號的陳思宇參選台北市立委補選卻落得慘敗，其中固然有她個人的因素，但也凸顯白色力量在藍綠歸位夾擊下，「網路空軍」不敵陸戰組織優勢的事實。儘管柯文哲網路聲浪居高不下，在可能角逐2020年大位的眾太陽中，仍位居民調領先群，但陳思宇的失敗絕對是柯P的一大警訊。

北市士林大同選區立委補選，雖然任期僅剩1年多，但國民黨、民進黨及柯家軍都派強棒出擊。國民黨希望在「韓流」效應下，一舉攻占台北市最綠選區席次；柯文哲也派市府團隊應戰，一方面為組黨試水溫，二方面希望柯家軍從地方走向中央，打開白色力量新局面。

補選對民進黨有輸不起的壓力，九合一選舉慘敗後，民進黨聲勢低迷，需要一場勝利振奮士氣。近來好不容易靠蔡總統對大陸「習五條」連番猛攻，讓綠營士氣有所提振，如果丟掉最有把握的選區，不僅2020總統選情可能提早崩盤，連帶立委選舉也可能被「韓流」逼到牆角縮成一團。民進黨上下有了「敗無死所」的覺悟，莫不全力以赴。

陳思宇承接父親市議員陳建銘的班底，又頂著柯家軍光環參選，讓民進黨備感壓力。正因為擔心「三咖督」可能讓國民黨撿便宜，綠營支持者反而危機意識上升，暗中棄保，最後陳思宇竟然得不到1萬票，頓時讓柯家軍招牌黯然失色。民進黨雖然守住城池，但韓國瑜出面為國民黨的陳炳甫輔選，陳炳甫最後僅小輸何志偉7059票，民進黨再次遭到韓流衝擊。

陳思宇的落敗，外界並不意外。一來兩黨候選人都是一時之選，二來投票率低，且年輕人投票意願不高，柯家軍網路的高支持度無法還原成選票，而且補選任期短，很難提出引人矚目的政見，陳思宇個人政治理念也不突出，柯伯的外溢效應鞭長莫及。

問題是，陳思宇的落敗再次暴露了柯P白色力量的局限性。上屆2014年選舉，柯文哲因當時台北市民「討厭國民黨」當選，但市議員選舉打著「白色力量」或「柯家軍」旗號的候選人全軍覆沒。去年九合一選舉，柯文哲提出「進步價值，光榮城市」競選主軸，推出「柯P認同卡」，以「開放政府、全民參與、公開透明、務實對話」四大主軸，提出16項政治價值主張，但反應冷清，全台只有49位參選人簽署合照。打著「柯P支持」的公車廣告雖然全台趴趴走，結果僅4人當選。柯文哲全台高人氣，卻不能產生外溢效應。

這49位柯友本質上就是雜牌軍，看不見大是大非的共同理念，柯P也坦言和這些人不熟，卻照樣合照、懇請支持，戰果不佳，理所當然。

即將面臨的總統選舉是全國性大選，將和立委合併投票，總統與立委如母雞與小雞般，相互拉抬幫襯，屆時藍綠候選人都不可能暗助柯P，欠缺基層人脈和組織奧援的柯P，即使擁有空軍優勢，陸軍戰力薄弱將是致命傷。這是柯文哲動心起念組黨的原因，但組黨談何容易。

不過柯文哲並非全然沒有機會，前提是要找回從政的初心。九合一選舉無色經濟選民崛起，期盼兩岸化解對立，為台灣找出新路、為經濟注入活水，但蔡政府反而升高和大陸對立，兩岸關係愈鎖愈緊，最新民調顯示，多數中間選民不滿意蔡政府執政的趨勢並未改變。國民黨政黨支持度選後雖然來到新高，但目前所有表態參選總統的國民黨眾太陽，民調統統輸給柯文哲。

柯文哲和韓國瑜都是以另類選戰手法勝選，柯文哲證明民眾熱切期待藍綠停止惡鬥，韓國瑜顯示民心期盼兩岸停止對抗，政府全力拚經濟。如果柯文哲有心帶領台灣走出藍綠內耗，給人民另一種選擇，現在就該把理念說清楚，才有機會號召有實力的藍綠強棒加入，才能和網路高人氣結合。

如果柯文哲只是小打小鬧、半遮半掩試水溫，坐等藍綠提名確定後，再衡酌是否參選，反而落得政治算計的不良觀感。柯文柯如果能抓住無色選民厭惡藍綠互鬥、希望兩岸和解的傾向，提出足以取代藍綠的兩岸政策新主張，他仍然有機會在藍綠夾擊下，殺出重圍。

如果柯P有意參選2020，須在短期內提出超越藍綠論述的「台灣進步價值」，一、依《中華民國憲法》認同兩岸同屬一中。二、讓台灣人民日子過得好！三、深化兩岸交流溝通，建立互信。四、向大陸學習良制。五、不分藍綠、黨派，唯才適用。柯P需能帶領兩岸議題新思維，讓人民信賴，他有能力帶領台灣走出困局。如果只是坐等時機，又何異於一般政客？

(中國時報)