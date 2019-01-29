柯P，該練韓功了
中國時報
主筆室
韓國瑜搞經濟，商總理事長賴正鎰帶著458名老闆到高雄，喊出投資1000億元，創造5萬個工作機會。柯文哲則搞政治，結果力挺的陳思宇大敗。
柯文哲藉網路聲量贏得台北市長寶座，但4年多來，主要政績無非就只有拆除忠孝橋引道、凍了大巨蛋和廢派出所這「三寶」，拚得連任後政治動作頻頻，不僅發言搶藍營選票，還喊出要組黨，意圖問鼎2020總統大選。
然而柯文哲已非昔日柯P，自知網路聲量下滑，想藉韓國瑜聲勢反撲，推崇韓國瑜功力深不可測，更懷疑韓是不是撿到祕笈，卻被韓國瑜以「政治語言，唯真不破」8字真言妙回，揭穿他國王的新衣。
韓國瑜不是半仙，和柯文哲也保持不錯關係，只是南、北當市長，韓國瑜一上任積極拚經濟，日前韓國瑜將500噸、價值約2200萬元農漁產品裝貨櫃，由台北快輪9小時直送福建平潭，打響第一炮。
反觀柯文哲，台北東區日趨沒落，飯店、服飾業接連關門，連老字號江浙菜名店永福樓都受不了長期虧損和房租壓力吹起熄燈號，林林總總的不景氣，讓人感受到台北的冷清。
儘管在促參案競逐上，近2年都是台北市政府勝出，成為地方政府的招商王，高雄市政府則緊追在後。去年台北市更以591億元蟬聯招商王，但台北市本來就是政商中心，如果無法趁勝追擊，勢必會被高雄趕上。
當建商、大型影城、百貨、婚紗等產業陸續南漂高雄時，台北市長柯文哲如果沒辦法把重心移回到市政，又硬把立委補選選輸結果推給候選人的個人因素，就更加印證了韓國瑜的「唯真不破」。
(中國時報)
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