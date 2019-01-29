喬王王金平，初選走著喬

2019年01月29日 04:11 中國時報 張景為

自從韓國瑜創造了史上最勵志的「高雄奇蹟」後，台灣的政治與選舉幾乎可以說已經沒有什麼絕對不可能的事了，許多人與事的變化往往就是會出人意表，令人拍案驚奇。在目前仍陷入一片混沌、爾虞我詐的國民黨2020總統提名人之爭裡，前立法院長王金平就是一匹不容忽視，也頗堪玩味的黑馬。

被形容為黑馬，通常有兩個特點，一個是目前並非最領先的，另一個則是後續有可能衝上來的。目前國民黨內表態要參選2020者有3人，依照民調聲勢排名，朱立倫居於明顯領先，王金平居中，吳敦義則是墊底。而在黨內出線的看好度上，朱似乎被認為「理所當然」會拔得頭籌，至於吳因為掌握黨機器以及強烈的意志，也被認為他將竭盡所能奪得提名。算來算去，王金平的機會相對就被壓縮了。

但是現在最紅的人氣天王韓國瑜，則是與王金平的關係最好，韓未來對王的助陣將是一大加分，尤其南台灣過去一向是藍營政治沙漠，王韓的結盟將為泛藍的氣勢與版圖帶來全新的氣象。在這場政治麻將桌上，扣掉相公、排除手持爛牌、牌品不佳令人反感者，王金平步步為營，若能做牌做得漂亮，結合手氣機運，最終胡牌的可能性未必沒有。

王金平在政壇有「公道伯」、「萬應公」之稱，所謂「馬英九沒有朋友、王金平沒有敵人」，雖對馬的政治性格反諷得稍嫌過苛，但對王的與人為善、圓融練達，廣結善緣、精通人情世故，形容得頗為傳神。王不僅深諳佛理，並自書一幅對聯「既在孤峰頂上，又在紅塵浪裡」，可謂道盡從政與俗世兼容並蓄的心境。

最妙的是，王金平另有一個「喬王」的外號，意指他善於喬事情、喬法案，此號當然是貶多於褒，但他竟毫不忌諱，以近乎黑色幽默的風格將他最近所出的新書命名為《橋：走進王金平》，從喬事到橋梁，一語雙關，充滿豁達與無限想像。

王金平的優勢在於政治圈、社團與地方上豐沛的人脈與人緣，但他對一般大眾的確較缺乏吸引力，尤其年輕人對他有疏離感，而他因為在主持國會議事上被冠上「藍皮綠骨」的印象，使得深藍群眾對他更是不滿，這都是他想更上層樓必須釐清誤解、爭取認同的挑戰。

事實上，多年前王金平曾在黨主席競選中被馬英九以懸殊比例擊敗，而當年「馬王政爭」的九月風暴更是導致國民黨分崩離析、失去政權的要因之一，馬王二人均深受其害。如今時移境轉，王金平現在則是老來俏，聲望、形象都明顯上揚，不得不說造化弄人，強求的結果絕對比不過自然生成的因緣。

上屆總統大選，藍營天王盡皆怯戰，機關算盡，還演出臨陣「換柱」的醜劇，如今眼看大情勢有利，竟又爭相請纓出戰，如此前閃後搶，扭捏作態，難道不該給個服眾的說法？對當前台灣困局、未來國家前途有何主張方案，至今也未見有力的論述，只見為了營造有利自己的初選辦法，權謀算計，人盡皆知。

如此國民黨即使號稱有數顆太陽，很快也會被民意射落，只留下自戀的殘暉。王金平慶幸的是過去較未涉入爭大位的泥淖，但他現在能否發揮智慧與謀略，創造老國民黨的新局面，將是他能否後來居上的關鍵。

(中國時報)