被網路聲量催眠的小英

2019年01月29日 04:11 中國時報 陳冠安

由於蔡英文在新年談話與「習五條」等相關事件中獲得到大量的網路聲量，人氣看似由黑轉紅，使得不少人就此認為台灣社會將重回太陽花學運後反中情緒高漲的環境，而民進黨也會藉由此波浪潮，在2020選戰中一雪2018大敗的恥辱。不過社會上對此也有不同觀點，素來擁有網路高人氣的柯文哲，就表示蔡只是一日行情，並非長期趨勢，認為網路聲量跟支持度是兩回事。

那到底近來兩岸關係的波動，有否對台灣社會或2020選情造成影響？從2002年至今，針對兩岸關係，委託政治大學選舉研究中心進行長期調查的美國杜克大學，其最新的研究就提供了一個很好的解答。

在政治共識部分，有鑑於綠營近來透過官方和各智庫、組織頻發民調，試圖以「民意基礎」來佐證蔡政府的兩岸政策正當性，諸如陸委會日前公布的7成民眾不接受「一國兩制」和「一個中國（中華人民共和國）原則，沒有中華民國存在空間的『九二共識』」，並且想將「一國兩制」與「九二共識」進行連結。

然而從杜克大學長期的調查來看，自2003年以來的10次年度調查，都顯示有超過5成的民眾支持「台灣與大陸應在『一個中國、各自表述』的原則下進行交流」。在當前，更有57.2%的人支持這樣的主張，僅30.9%不支持，20至39歲的青壯族群中，雖然比例較低，但亦有50.1%支持。如果蔡政府真聽從民意，那蔡英文的兩岸政策或許就應修正其破壞憲法現狀與兩岸關係的論述。

無怪乎，在選後想藉由意識形態牌製造高聲量，來扳回頹勢的民進黨，無論是在政黨還是蔡英文個人的支持度，都不見任何起色。以政黨認同來看，民進黨從2015年11月的31.8%支持率，在2017年12月已下滑至20.3%。甚者，在歷經新年談話與「習五條」事件後的調查，更跌落至17.9%，反倒是國民黨上升到27.9%；就蔡個人來看，目前也只有24.2%的民眾滿意其執政表現，並僅有15.3%的人會在2020總統大選中投給她。

總結來說，蔡英文確實可以藉由操弄兩岸關係，來鞏固她在黨內的領導地位，甚至是博得一時人氣，抗拒改革。然而從杜克大學的調查來看，與民意相悖的民進黨與蔡總統，就顯然無法靠宣傳、直播就能改變執政不利的客觀事實。因為在民主社會之中，要想爭取民眾支持，關鍵還是在於聽從民意、苦幹實幹。倘若只想藉由宣傳取巧來改變形象，打贏選舉，那無疑就是對民主價值的蔑視，愧於民主進步之稱。

（全文見中時電子報，作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)