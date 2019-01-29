2019年01月29日 04:11 中國時報 李沃牆

記得2012年國慶日曾傳來壞消息，規模5200億元的勞保基金潛藏債務高達7.3兆元，將在2018年開始面臨基金虧損的窘境，並可能於2027年破產；同時，勞退、軍公教退輔基金也岌岌可危，一時人心惶惶。蔡政府上任後進行軍公教年金改革，搶退者絡繹不絕。近幾年，勞保基金破產傳聞仍時有所聞。近日，2018年的勞保精算報告出爐，勞保基金去年11月首度入不敷出，短絀近233億元，破產年限由原本預定的2027年，提早1年。

仔細探究勞保基金可能破產的原因，一言以蔽之就是「入不敷出」。舉犖犖大者包括：一、費率過低：雖然勞保（含就業保險費1%）費率自2019年元旦起由10.5%漲到11%，但據精算報告，若要覆蓋潛藏負債，則最適平衡費率至少須達27.8%以上。二、領多繳少：目前勞工約有1027萬名，然而，台灣高齡化和少子化問題日益嚴重，領錢的人愈來愈多，而繳費的人卻愈來愈少，人口壽命延長的結果徒使按月給付的總額不斷增加，財務缺口只有日益擴大。三、勞保基金操作績效不彰：勞保基金規模逾7017億，但基金操作績效不佳。截至去年11月底的投資報酬為負0.3%，虧損近21億，還不如銀行1年期定存利率。四、攸關勞保改革的《勞保條例》修正案因選舉之故，仍然擱置於立法院。

上述問題歷經多年討論及檢討，至今未見改善，改革淪為口號。而政府再次跟勞工保證政府會負最終給付責任，且說勞動部已向行政院爭取補撥200億元資金挹注。政府一再拿國庫的錢撥補，國庫不也是納稅人的錢？

當前唯有推動「勞工自主投資平台」才是搶救勞工退休金最佳的途徑。據悉，勞動部已透過金管會在「基富通」平台上建立自主投資組合。未來勞工可在企業自提6%的部分選擇交由勞動部勞動基金運用局代操，或自行在集保轉投資的基富通平台自提勞退金選擇投資標的。這種「雙軌制」可讓勞工多準備退休金。

筆者建議，可參考私立退輔金自主投資平台的操作模式。私校退輔金規模僅500億元、但平均年收益率近6%，績效遠勝過7000多億規模的勞保基金。另在稅制方面，則可參考美國401（K）退休福利計畫，如設定投資的上限金額門檻；而且該基金規定，在60歲之前提早領出會有10%罰金、70歲就強迫領出否則要罰50%罰金；而這些資金經過長期投資之後，在領出時一併課稅。除了具延後課稅效果，亦可讓政府收取更多的稅收，是一種皆大歡喜的雙贏策略。因為投資自主平台需盈虧自負，勞工們至今疑慮仍深。如何釋疑，主管機關應多加努力才能成功。

（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)