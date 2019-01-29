義大首屆醫學系 招公費生

2019年01月29日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

義守大學醫學院協助邦交國培育全球醫療人才，擁有全英語教學環境。（林雅惠翻攝）

創校即將邁入29年，甫獲教育部肯定設立「醫學系」的義守大學，108年度將招收首屆醫學系公費生，連同2017年創設的醫學檢驗技術學系，義大醫學院系所資源更形完備，將一躍成為全臺唯四設有醫學院的綜合大學。

義守大學自1998年設立第一個醫學相關學系、到2013年獲准成立醫學院，迄今已擁有11個學系及兩個專班，其中，2013年創設全國唯一招收外籍生的學士後醫學系，以全英語教學協助政府培育友邦醫療人才，廣結全球醫療資源網絡。

義大校長陳振遠表示，該校投入學士後醫學系以來，已有60名畢業生學成返國，未來將成為各國醫療領域的棟樑。

醫學院院長陳翰容說，蔡英文總統一次出國訪問，巧遇義大醫學院第一與第二屆畢業生招待，這群學生表現受到好評，後續醫學系公費招生獲中央支持而申請通過，目前核准招收30名公費生，包括10名一般公費生、10名金門、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球等離島公費生及10名原住民生。

醫學系主任梁正隆說，為了讓高三學生了解自己適不適合當醫師，義大醫學院將於今年2月21日至23日首辦3天免費醫學營，讓學生學習基礎醫學生物生化實驗，到臨床醫院見習、看大體解剖過程及買豬肉讓他們縫合等，另有CPR測驗，整個醫學營完成後，將頒予證書。

梁正隆說，未來這群公費生到偏鄉服務，不論是進修或醫療上需要協助，學校及醫院都會給予強力後盾支援。

陳翰容說，義守大學是一所綜合大學，未來醫學院可以連結理工學院、資訊學院等，讓醫療資源更強大，這正是我們最大的優勢。

針對偏鄉離島目前也積極在做遠距醫療，比如超音波無法診斷時，透過遠距醫療，醫院就有許多醫師協助判斷及建議用藥，讓診斷更加正確。

(中國時報)