義大拚跨域 培養多元人才

2019年01月29日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

當AI機器人即將取代多數人工作的預言甚囂塵上，未來大學將如何扮演培育人才角色？義守大學校長陳振遠觀察全球高教趨勢，指出社會需求的人才，已從I型進化到π型人才，未來人才要像八爪章魚般延伸觸角，像義大這般的綜合型大學，擁有多元豐富系所，正能提供學生成長的充足養分。

陳校長表示，要能在AI世代立於不敗，最重要的是具備人文思維與同理心，義大期盼培育「有能力解決未來30年問題的人才」；他進一步提出「ISU 2028計畫」，全力朝「跨域創新 競逐全球」方向邁進，未來義大將以醫學院為發展主軸，統整9大學院資源，齊力跟上高端發展新潮流。

為落實理念，新學期將推出「健康醫療」全校通識課程；為強化跨域創新特色，各院合作推出「醫學體感中心」、「綠能技術與應用」、「大數據程式交易」、「影視製作中心」、「健康大數據及演算中心」、「部落廚藝教室」、「智慧觀光」及「美感服務」亮點，可望激盪出新火花。

「跨域」除了跨學科領域外，另一層含意為跨國界疆域，義大校園內境外生近2000人，來自49個國家與地區，擁有570所全球姐妹校，挾帶率先設立國際學院全英語教學的優勢，期能讓學生的學歷加值，走遍全世界。

(中國時報)