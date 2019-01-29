義大拚跨域 培養多元人才
當AI機器人即將取代多數人工作的預言甚囂塵上，未來大學將如何扮演培育人才角色？義守大學校長陳振遠觀察全球高教趨勢，指出社會需求的人才，已從I型進化到π型人才，未來人才要像八爪章魚般延伸觸角，像義大這般的綜合型大學，擁有多元豐富系所，正能提供學生成長的充足養分。
陳校長表示，要能在AI世代立於不敗，最重要的是具備人文思維與同理心，義大期盼培育「有能力解決未來30年問題的人才」；他進一步提出「ISU 2028計畫」，全力朝「跨域創新 競逐全球」方向邁進，未來義大將以醫學院為發展主軸，統整9大學院資源，齊力跟上高端發展新潮流。
為落實理念，新學期將推出「健康醫療」全校通識課程；為強化跨域創新特色，各院合作推出「醫學體感中心」、「綠能技術與應用」、「大數據程式交易」、「影視製作中心」、「健康大數據及演算中心」、「部落廚藝教室」、「智慧觀光」及「美感服務」亮點，可望激盪出新火花。
「跨域」除了跨學科領域外，另一層含意為跨國界疆域，義大校園內境外生近2000人，來自49個國家與地區，擁有570所全球姐妹校，挾帶率先設立國際學院全英語教學的優勢，期能讓學生的學歷加值，走遍全世界。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。