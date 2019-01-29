學測命題風波 張曉風抗議「被割裂」

2019年01月29日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

大學學測國文科改寫作家文章來出題，當事人有意見。繼樂評人馬世芳後，作家張曉風昨也對今年學測國文科第13題、14題的出題方式不滿，認為過度割裂原文，是不尊重她，而引用前後都未告知，也未付她版權費。

大考中心主任劉孟奇回應，依《著作權法》第54條，他們有權重製作家文本來命題，不須事先告知，也不用付版權費。對於有意見的作家，大考中心將重新檢視題庫，以後命題不再用他們的文章。

今年學測國文科第28、29、30題的閱讀測驗題，改寫樂評人馬世芳短文，點評音樂人羅大佑、李宗盛的作品及其時代性。不過馬世芳表示，「作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理我明白。不過這3題閱讀測驗，除了第3題我很有把握，前2題左看右看，都選不出『正確答案』，還是有點兒氣惱。」

在馬世芳之後，張曉風也發難。今年學測國文科第13題、14題，改寫自張曉風〈這些芒果，是偷來的嗎？〉一文，不過她看到題目後表示，這樣的改寫是割裂原文，也是對她的不尊重。

張曉風說，出題者割裂她的文章，可能是怕考題太長，但他們自我詮釋作者意思，考生要照著出題人的意見回答才對，作者詮釋不受重視。此外，學生報名學測要繳報名費，但大考中心引用她的文章，事前事後都未告知，她也沒拿到版權費。

「如果引用作家文章來出題要付費，那太恐怖了。」劉孟奇說，現在各級學校都有很多考試，常引用作家文章，如果都要付版權費，「那會嚇死學校」，考試內容也將變得乏善可陳。何況，命題時若去找作家授權，可能涉及洩題，問題更嚴重。

對於張曉風認為大考中心改寫她的文章是「過度割裂原文」，劉孟奇說，原文有2000多字，如果用這麼長的原文來命題，恐怕考生無法接受，因此必須適當刪減。

馬世芳說引用自己文章命題的那3題他有2題不會答，劉孟奇表示，經過閱卷，這題組考生得分率達67％，不但正常、甚至有點偏高，顯示多數考生都有能力作答，不會選不出答案。

(中國時報)