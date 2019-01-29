阿妹揮毫修身7字迎春好樂

2019年01月29日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

阿妹近期寫了近百張春聯。（取材自臉書）

張惠妹（阿妹）28日出席「聲動娛樂」、「A light」及「A8 Cafe」聯合尾牙宴，除了旗下藝人Boxing樂團、安那及員工共約20人，阿妹還廣邀近80位賓客同歡，親自設計遊戲與大家互動。據悉，阿妹昨準備超過百萬紅包犒賞藝人及員工，務求人人有獎，她經紀人陳鎮川說：「阿妹很在乎如何用心與大家開心過尾牙，她還額外準備禮物送大家，紅包金額向來不是她的重點。」

阿妹寫得一手好字，為迎接新年到來，她寫了上百張春聯，聲動娛樂的員工日前在公司門口貼上她親筆寫的毛筆字春聯，上頭寫了7個「樂」字，相當醒目。陳鎮川笑說：「阿妹一直有寫春聯習慣，但今年寫了近百張，天后今年特別修身養性…哈哈！」她寫7個「樂」字，主要是覺得「快樂」很重要，也適合送朋友。

今年有望發新單曲

她忙完2月1日尾牙商演後，將返回台東老家陪媽媽及家人過年，預計休完2周年假後回台北開工，有機會針對全新巡迴演唱會開會討論，陳鎮川表示新專輯今年肯定來不及，「但也許阿妹突如其來有特別的想法，可能無預警發單曲，至於全新演唱會，有機會拚今年推出。」

至於歌迷期待已久的烏托邦演唱會DVD？陳鎮川苦笑表示：「DVD她一直不滿意，年後還要繼續修改，推出時間未定。」

(中國時報)