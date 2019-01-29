老蕭欠人情債郭碧婷逼肉償
蕭敬騰（老蕭）與郭碧婷合作公視4K原創影集《魂囚西門》，郭碧婷劇中飾演能力好、外貌出眾的醫院院長千金，對愛情主動出擊的她，讓老蕭甘願當一個讓她照顧的草食男。老蕭談起與郭碧婷的合作，直誇她演技好又自然，「眼淚像水龍頭要開就開、要關就關。」飾演情侶的兩人有許多親暱、精采的對手戲，該劇將在2月16日首播。
以電影《小時代》走紅的氣質女星郭碧婷，近來事業、愛情兩得意，在《魂囚西門》中展現不同以往的大女人風情。《魂囚西門》粉專曝光最新宣傳片花，她飾演的肉食女洪玉玫除了展露性感身材，跟老蕭的對話也十足火辣，她要求老蕭「人情債肉償」，有許多主動追愛的行動。
這對CP對話情節也十分有趣，老蕭飾演的草食男魏松言自嘲：「怎麼我像砧板上的魚肉？」肉食女玉玫笑回：「那你要生吞活剝，還是清燉紅燒呢？」生動甜蜜的對話，讓戲迷紛紛喊等影集播出等得好苦。
《魂囚西門》改編自作家九色夫同名小說，故事描述心理師魏松言從美國歸來西門町執業，卻意外連連見鬼，從此開啟他為鬼魂做心理諮商的旅程。
(中國時報)
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