施柏宇看電影多帶一件外套

2019年01月29日 04:12 中國時報 林淑娟 ）

伊林娛樂人氣新星施柏宇、陳敬宣、吳珝陽日前拍攝應景情人節形象照，除了陳敬宣與吳珝陽的男女配對男帥女美，施柏宇與吳珝陽的男男BL組合，曖昧氛圍爆表超有Fu。被問「撩妹」招數，吳珝陽務實貼心，會默默記下女友的喜好並完成；施柏宇善於製造驚喜，曾在情人節與朋友套招，為女友獻上浪漫煙火秀，是3人中的最浪漫情人。

「最萌理工男」施柏宇外表呆萌，私下超浪漫，最喜歡製造驚喜，「曾與女友散步到公園，突然前方就有煙火秀，她覺得很漂亮很開心，其實是我策畫的，我請朋友在附近等我的暗號，幫我放煙火。」他會時刻注意女友的社群平台動態，截圖所有對方「按讚」想去的地方、想吃的食物，並安排好行程帶女友出遊。

不僅如此，約會看電影時，施柏宇總會多準備一件外套，為女友披上，「我希望貼心的事情都是我來做，因為我覺得男生本來就要寵女生。」但他卻沒有在情人節大展身手的機會，「我都在情人節前後莫名單身，也不知道為什麼。」今年情人節，他則在工作中度過。

(中國時報)