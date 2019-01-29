Sandy持家有方 吳宗憲想留女到40
綜藝天王吳宗憲日前透露已與高雄觀光局長潘恒旭取得聯絡，看似代言高雄觀光有譜，不過他28日出席中天《小明星大跟班》3周年慶功記者會時透露，5月份要忙自己的高雄巨蛋演唱會，所以時間上無法勝任，「但高雄的事就是我的事！」他宣布在高雄投資的吸塵器副業將有500個職缺，這幾天已緊鑼密鼓展開面試中。
向來關注社會議題的吳宗憲還主動表示，有件事他已忍無可忍，「台灣只要再有一個孩子被虐待或被殺害，我就直接殺到立法院，把那個牌子現場拿下來燒掉，你覺得我在開玩笑是不是？不然就試試看！」
潘祖蔭送金牌
吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）主持的《小明星大跟班》邁向第4年，中天董事長潘祖蔭昨到場祝賀，除了送上新年大紅包，還獻上黃金打造、刻有「最強父女、收視第一」的金牌，期許節目不僅有下一個3年，還要做13年甚至30年。憲哥收到金牌後搞笑說：「報告董事長，這個我當年彌月的時候掛過一次，今天才又掛第二次！」
Sandy感性地說覺得自己還是「好菜」，吳宗憲則對女兒表現讚不絕口：「我真的很感謝妳，沒有幫爸爸捅樓子，生女兒還是比較好！」意有所指，笑翻眾人。又稱讚女兒也負責日常生活持家，「這個家如果沒有她就整個完蛋了，我在這裡鄭重宣布，她40歲以前不會嫁人的！」此話一出，Sandy大喊：「為什麼？那我距離40還有好久喔！」
針對吳宗憲自爆時間軋不過來，將推掉高雄5月觀光代言人。高市府觀光局長潘恒旭表示，憲哥可能誤會了，以為代言人要像陳文茜一樣待3天2夜，其實5月到高雄開唱與市長韓國瑜合唱，也算是一種代言，他已和憲哥約好時間當面聊。
(中國時報)
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