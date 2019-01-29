艾成捱過低潮 感謝王瞳不離棄

2019年01月29日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

王瞳、艾成、何豪傑、樂咖及團長阿修羅組成的北七樂團，日前改名「87樂團」重新出發，28日舉辦新專輯《霸氣》發片記者會，資深藝人陳美鳳特地到場站台，王瞳想起陳美鳳過去總默默支持樂團，忍不住哽咽落淚；艾成則透露2年前自己患暴食症及憂鬱症，情況嚴重到一度認不出女友王瞳及周遭親友，幸好王瞳不離不棄，加上教會友人24小時輪班陪伴，幫助他挺過低潮。

艾成成功瘦身30公斤，目前體重維持在60公斤左右；聊起過去那段低潮，他說：「我整個人肉體像大法師，像在外太空，腦波打架。」王瞳卻從未想要離開他，「他狀況越不好，我越是要陪伴在他身邊，只能跪下來一直禱告，我很感謝這一切的發生，才有現在的他。」

陳美鳳送苦瓜祝福

小兩口今年邁入交往第7年，卻仍未打算結婚，主因女方家長還沒有答應，王瞳爸爸雖認可艾成經營副業也不反對兩人交往，但就是不肯點頭讓女兒出嫁；王瞳說：「父母一定是愛孩子的，這是我跟艾成的問題，要思考為何他們還不肯點頭。」

陳美鳳昨出席力挺，送上苦瓜祝福樂團「吃苦當吃補、苦盡甘來」，王瞳回憶6年前，陳美鳳邀當時尚未成軍的他們上過年特別節目比賽，哽咽表示：「那時候贏來的獎金剛好給我們作為樂團基金，感謝美鳳姊像媽媽般的疼愛支持我們。」

(中國時報)