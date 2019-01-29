黃朝亮貸款拍《寒單》負債2000萬
優質生命協會邀眾多資深藝人觀賞賀歲片《寒單》，導演黃朝亮和該協會理事長向娃、祕書長紀寶如以及文夏、文香皆出席，該片上周末上映後累積票房新台幣1610萬元，但黃朝亮直喊：「還不夠！」他拍過賀歲片《大囍臨門》、《大釣哥》，為新片抵押房子，還用電影公司名義和銀行信貸，原不願說出負債金額，「我怕講了爸媽會難過」，但最後透露共2000萬。
黃朝亮去年原有信心申請到輔導金卻鎩羽而歸，只能和老婆情商抵押房子，幸好初剪後受好評，老婆也答應他冒這個風險，如今卻有另個煩惱，他表示目前中南部票房遠勝台北，但因偏遠地區「點數戲院」分給片商的票房比例極低，大多無法從台北市以外回本，他認為文化部應盡力改善票房透明化問題、輔導金制度和台灣電影生態，「我覺得文化部長如果真的做得那麼好，就應該正視這些問題，不然連我們都會出走，因為活不下去了！」
藝人湘瑩昨現身，被疑和紀寶如兒子余彥峰復合有望，她表示過去交往時常在該協會做公益，會內長輩也如家人般親切，她不排除復合可能性，「以後的事很難說」。《寒單》全台熱映中。
(中國時報)
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