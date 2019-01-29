羅宏正事業未成 想婚不敢談戀愛

2019年01月29日 04:12 中國時報 蔡琛儀 專訪

羅宏正推出首張個人EP《撐傘》，他忙著宣傳工作、拍戲，感情空窗期長達3、4年，上一段戀愛已是SpeXial時期的事情，今年將滿30歲的他表示，看到弟弟有穩定交往11年的女友很羨慕，未來另一半會想以結婚為前提交往，言談間流露出不少想婚的憧憬，但他也謙稱經濟狀況和演藝事業都還沒有穩定，讓他無法敞開心胸，且生活圈也不大，很難談戀愛。

羅宏正在同名新歌〈撐傘〉中以嘶吼方式詮釋出絕望感，恰好與他心境呼應，他透露自從受傷後，改變自己的人生觀，過去的他不喜歡欠人家人情，即使別人只是請他吃零食，他也會因不知道什麼時候能還這份好意而拒絕，但受傷後無法自理生活，上廁所也要家人幫忙。

傷後無法亞洲蹲

他自曝受傷過了一周才對尿壺卸下心防，但看著家人替自己清理排泄物，一開始覺得很不好意思，「在這麼極端的狀況下，最後只好慢慢接受，也知道家人其實是不求回報，如果是我也會願意這麼做，我才慢慢打開心房去接受善意的餽贈。」

羅宏正兩年多前因拍戲導致右腳腳腕處的「距骨」粉碎性骨折，他未及時就醫，拖了一兩周才開刀治療，被醫生宣布有可能會跛腳，一度以為自己再也回不了演藝圈，但他仍抱著一絲希望努力復健，從小就念劇校、在演藝圈打滾的他，甚至想好若真的回不去圈內，一度考慮去打工，但他不願再像當年入伍時對粉絲不告而別，想好了就算離開圈子，也要定時更新社群網站。

受傷後他也更加懂得保護自己，不像剛出道時懵懂，對於所有要求都全盤接受，現在的他每年都要回診一次檢查骨頭，復原也不錯，幾乎不會影響日常生活，他打趣說現在無法「亞洲蹲」，虧自己是「歐洲人」。

不願放棄演藝路

羅宏正的人生一直和演戲綁在一起，不曾想過要放棄最愛的事業，「就像賭博一樣，你走到現在，要見好就收，但就什麼都沒有了，還是要繼續賭下去？」他坦言現在演戲大環境很不好，但粉絲的支持就是他走下的動力，曾有粉絲因為他的一句鼓勵，考上律師、醫學系，讓他對於自己的影響力更有使命感。

(中國時報)