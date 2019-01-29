薛之謙高人氣進軍小巨蛋
薛之謙以其獨特唱腔，在兩岸三地擄獲廣大粉絲支持，但出道13年、出了8張個人專輯的他，從沒來台宣傳作品，更未參與過台灣任何公開演出，如今憑藉高人氣，28日宣布4月13、14日將在台北小巨蛋舉辦2場「摩天大樓世界巡迴演唱會」，第一次來台開唱，就直接登上台北最具指標性的場館，演唱會售票成積令人期待。
薛之謙2016年以〈演員〉一曲，在台灣引起歌迷關切，該曲更成為KTV夯歌，目前成績仍居高不下；此外，他2017年專輯《渡The Crossing》同樣廣受好評，加上他在浙江衛視《誰是大歌神》等節目不計形象搞笑，成功跨足綜藝領域，人氣繼續攀升。
對於首度登台舉辦大型個唱，薛之謙將著重舞蹈編排，完美呈現其舞台獨特的視覺設計，此外，台北場有別於其他城市，特地加裝延伸舞台，屆時歌迷可以零距離欣賞薛氏情歌；「摩天大樓世界演唱會」台北站門票將於2月17日啟售。
(中國時報)
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