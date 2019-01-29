夏道倪唱〈媽媽〉埋葬喪親痛

2019年01月29日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

夏道倪為悼念意外過世的母親，創作抒情單曲〈媽媽〉，以這首歌埋葬過去因喪母之痛，封閉自我甚至得到憂鬱症的自己；他說：「因為媽媽走得太突然，加上連續兩個至親（父親）去世，頓時家中精神及經濟支柱瞬間消失，又留下一個年幼的妹妹要照顧，無法接受現實的殘酷的我，身上背負很大壓力，經濟上的困難是其次，更令人折磨的是精神上的困境。」

夏道倪念書時，母親因一場突發意外不幸喪生，遭受沉痛打擊的他，整整3年走不出喪母之痛，還罹患憂鬱症，後來靠信仰走出困境，藉由文字及音樂發洩心情。他說：「媽媽除了教會我做人要善良，也不用在乎別人的惡，只要盡可能做好自己。她用自己的處世之道教會我，忽略別人的缺點，發現別人的優點，善良是比霸道更好的處世方法。」

(中國時報)