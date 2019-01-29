丁噹成婆媽最愛媳婦人選
丁噹日前拿著春聯拍照，相當喜氣。
由丁噹與王柏森、陳乃榮、蕭景鴻（阿弟）等人主演的音樂劇《搭錯車》，頗受好評，2月將赴加拿大多倫多、溫哥華演出，28日宣布9月14日返場高雄，屆時也會新增演員與團隊人員，打造升級旗艦版《搭錯車》音樂劇。丁噹在劇中詮釋苦情、孝順的「阿美」，惹得觀眾心疼，許多婆媽粉絲送上水果，還想介紹兒子，似乎成婆媽最愛媳婦人選。
阿弟在劇中深情守候阿美，吸引女性劇迷喜愛，日前也在臉書報喜老婆懷孕一事，開心說：「最近忙著《搭錯車》也忙著生小孩，喜獲一個豬寶寶。」2月也會帶著懷孕的老婆同行加拿大，在當地旅行、歡度年節。
而丁噹向來愛心不落人後，她近來低調地捐助寒士尾牙、參與打「包」愛心「衣」起助老等活動，讓獨居弱勢長輩能溫暖過好年，更捲起衣袖到育幼院幫忙，以及捐助冷氣，希望盡一己之力回饋給需要幫助的人。她也因為春節將赴加拿大演出，提前陪媽媽逛年貨、買年菜。《搭錯車》音樂劇旗艦版高雄場9月14日將於高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場，門票明（30日）將在拓元售票系統開賣。
(中國時報)
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