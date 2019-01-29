王琄5段情舊愛非死即病

2019年01月29日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

55歲演員王琄出新書《如愛一般的存在》受訪， 她和星星王子有過4年短暫婚姻，被問近日有無新戀情，她坦言：「當然是有人敲門，但看我要不要。」她也感嘆過去5段感情中，前男友和前夫非死即病，竟有3位男友離世，星星王子截肢，馮翊綱去年則傳心肌梗塞，她曾為此算命，不過大學時代男友帶給她最大陰影，「近乎強暴式的不讓我走。」

王琄表示大學男友當時誤認她有其他親密對象，更不喜歡她拋頭露面的演員工作，差點在旅館強暴她，幸好王琄用各種美好回憶軟化他，成功逃離魔爪，但每次回家鄉都想躲對方，「很怕遇到他。」

有次看見花圈上有他名字，她還以為是前男友送給別人，未料回到家後父親告知，對方在家裡附近大排水溝戲水意外離世，她回想當年2人約會常經過該處，不勝唏噓。

王琄現在要求另一半「能對話」，最怕別人傳訊息問：「你在幹麼？」她笑言總是想回：「關你屁事！」她認為活到這個年紀不想改變自己，畢竟戀愛激情一過，雙方總會看見彼此在日常中的「猙獰面目」，難免又想打退堂鼓，因此她會持續觀察並慎選約會對象。

(中國時報)