王琄5段情舊愛非死即病
55歲演員王琄出新書《如愛一般的存在》受訪， 她和星星王子有過4年短暫婚姻，被問近日有無新戀情，她坦言：「當然是有人敲門，但看我要不要。」她也感嘆過去5段感情中，前男友和前夫非死即病，竟有3位男友離世，星星王子截肢，馮翊綱去年則傳心肌梗塞，她曾為此算命，不過大學時代男友帶給她最大陰影，「近乎強暴式的不讓我走。」
王琄表示大學男友當時誤認她有其他親密對象，更不喜歡她拋頭露面的演員工作，差點在旅館強暴她，幸好王琄用各種美好回憶軟化他，成功逃離魔爪，但每次回家鄉都想躲對方，「很怕遇到他。」
有次看見花圈上有他名字，她還以為是前男友送給別人，未料回到家後父親告知，對方在家裡附近大排水溝戲水意外離世，她回想當年2人約會常經過該處，不勝唏噓。
王琄現在要求另一半「能對話」，最怕別人傳訊息問：「你在幹麼？」她笑言總是想回：「關你屁事！」她認為活到這個年紀不想改變自己，畢竟戀愛激情一過，雙方總會看見彼此在日常中的「猙獰面目」，難免又想打退堂鼓，因此她會持續觀察並慎選約會對象。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。