艾文同學口誤嗑狗糧煲愛

2019年01月29日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

混血兒娛樂新人「艾文同學」年僅18歲，去年發行單曲〈不想上課〉頗受好評，先前在選秀節目《聲林之王》擔任踢館魔王，令人印象深刻，27日免費舉辦「艾文同學會」與歌迷相見歡，他表示日前因壓力太大，免疫力下降在鼻孔長1顆大痘痘，還演變成蜂窩性組織炎，趕緊就醫治療，被同事戲稱變成麋鹿，笑翻眾人。

他現場演唱〈BABY G〉時，加碼送出一只限量手表，誠意十足。在真心話單元，被問及初戀的時間，他表示是國中的純純之戀，是否有牽手？他笑說：「牽手、親親都沒有，她每天都會送西莎（狗罐頭）給我吃。」大家當時聽得一頭霧水，他立即解釋：「是金莎（巧克力）！」

當天還有粉絲現場求愛，盼跟他交往，他表示目前做好音樂為主，也期許今年能發行首張專輯，談到理想情人類型，他直說：「清純、單純、沒心機、長頭髮。」

(中國時報)