孫安佐放送沙威瑪粉絲肌渴

2019年01月29日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

孫安佐（左）西門町發放沙威瑪，男粉來跟他比肌肉。（林淑娟攝）

最近成了人氣網紅的孫安佐為慶祝頻道粉絲破10萬，28日晚在西門町免費發放100份沙威瑪，不分男女老少的粉絲排隊領取並拍照，他盡量滿足所有粉絲的要求，還有女粉問：「可以摸你嗎？」一摸到孫安佐的胸肌忍不住驚聲尖叫。

「Wackyboys反骨男孩」成員孫生、酷炫日前曾孫安佐合作拍Vlog，兩人28日出席YouTube頻道新節目《菲生不可》開播記者會，並與與網紅梁云菲等人結合紅心字會做公益揮毫寫春聯，募集愛心年菜。聊到孫安佐時，反骨男孩直呼：「覺得他其實真的不壞耶，人非常好，善良的小孩。」

孫生、酷炫透露未來有意以「反骨男孩」名義找孫安佐合作，孫生更爆料之後有個企畫，是要教孫安佐跳「懺悔之舞」，「因為小朋友難免會犯錯，我以前也是。」酷炫則認為，孫安佐眼下最重要的就是讓外界看到他的改變。

孫安佐從階下囚轉型人氣網紅，孫生、酷炫兩人都稱讚孫安佐觀眾緣頗佳，「他只要很靦腆地做自己，大家就會喜歡，因為其實大家就愛看網紅跟自己成長。」

(中國時報)