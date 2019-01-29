威廉扮獨眼神探掛彩險失明

2019年01月29日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

廖威廉在橫店拍戲，左眼被刀劍所傷，險些真成了獨眼龍。

「棒棒堂男孩」出身的廖威廉，辭掉《娛樂百分百》主持後耕耘戲劇，他善用念體院的靈活身手，朝實力動作派演員邁進，在電影《絕地出擊》中化身泰拳好手，堅持不用替身，他還像《激戰》裡的彭于晏與張家輝那樣嚴格鍛鍊身體，實行「自主性斷水」一整天不吃不喝，「我想將自己的能力最大化，看看自己的極限到哪裡？發揮的潛能有多大。」

他最近在橫店拍《異瞳神探》，化身飛天遁地獨眼神探，新戲開工第二天，就被對手揮過來的刀劍掃到左眼，當場血流如注，左眼差點失明！

威廉心有餘悸說：「右眼戴眼罩，看東西的距離會有誤差，加上對手也很緊張，一不小心直接掃到我的左眼及鼻子，眼睛瞬間流血，眼皮四周全部腫起來。」

劇組將他送急診，先打破傷風，隔天一早在橫店的醫院就診，發現眼球布滿血絲，「眼前一片模糊，本來左眼視力1.2，檢測結果變成0.3，好害怕以後只能靠一隻眼睛了。」經紀人立刻帶他趕至杭州的第一醫院做更精密檢查，醫生說視網膜受到震盪的傷害，眼球結構性該沒有太大損傷，但需要多休息，不能有太劇烈的動作。他也終於了解什麼叫飛蚊症，「因為我的眼前一直有隻蚊子揮不走，過了3天蚊子才飛走，也比較看得見了。」

(中國時報)