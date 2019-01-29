掃街當財神頭一遭 許富凱嗨曹雅雯剉

2019年01月29日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

許富凱、曹雅雯28日逛年貨大街，當起小財神發送888個1元的紅包，曹雅雯先前發行專輯《小說》，紅包上印有「小說」相當用心，昨現場湧上許多婆媽參與，大展高人氣。許富凱第1次在年貨大街發紅包，興奮說：「不得了，看到現場很多人，像沙丁魚。」

曹雅雯也是首度掃街發紅包，憶起上次到年貨大街已10幾年前，她自認怕生，看到人擠人的狀況，心情緊張，他們被民眾包圍、吃豆腐等，曹雅雯身穿長洋裝，被歌迷大力拉衣服，笑說：「我的腰被大力扭，大家太熱情。」

兩人一是貓一像猴

許富凱爆料曹雅雯是宅女，用「貓」來形容她，他笑說：「她看到人多就會想躲起來，不會往人多的地方去，怕吵。」一旁同事則笑稱許富凱像「猴」一樣，很愛講話、把氣氛弄得很嗨，2人個性截然不同，卻很互補。

許富凱發行新專輯《我毋是你想的遐爾快樂》頗受好評，今年除夕、過年在印尼棉蘭開唱，初二回高雄過年，並計畫帶家人到南投孝親之旅，也許下新年新希望，盼在台北買房，「金窩、銀窩還買不起，豬窩可以拚一下。」獨身女的曹雅雯，表示至少5年沒回台南老家過年，今年過年未安排工作，把時間陪父母，她則想在南部買大間一點的透天厝，讓全家人住在一起，而相當孝順的他們，今年將包近6位數紅包給家人。

(中國時報)