肥肥唱主Key焦慮創〈虛擬世界〉
女團「有感覺」成員蔡婉怡（肥肥）及陳怡安（安安）組團逾6年，吉他手肥肥在第一張專輯僅獨唱1首，這回新專輯《有感覺的秘密基地》獨唱多達7首，被問到剛開始只獻聲一首，是否擔心被取代？肥肥表示從沒想過這個問題，「因為我們一開始是想把創作分享給大家，不是想紅、想當歌手才走這條路。」安安也力挺：「我們進這行前就有共識，有很深的革命情感，所以當初跟公司（寬宏）簽約時就講得很清楚，我們倆會同進退，不可能一個被簽、一個不被簽。」
有感覺暌違2年半推出新專輯， 肥肥突破自我、在新歌裡唱起主Key，她說：「大家可能覺得兩個人應該是重唱、而不是一個彈一個唱，一開始壓力大到做噩夢，很擔心我的音色大家不喜歡，我覺得自己的聲音偏小提琴，安安的聲音就像大提琴，大家會不會比較不喜歡我這樣比較尖的聲音。」
寫出道計畫書給爸
肥肥每天練唱歌，安安也幫她上課、練基本功，回憶那段日子，肥肥苦笑說：「那陣子壓力很大，長達兩個月每天晚上做噩夢，我的焦慮都在我夢裡面，每次做完夢都好累，新專輯裡的〈虛擬世界〉就是因此寫出來的。」
兩個小女生都和家人關係密切，肥肥家人愛音樂、支持她闖歌壇，但念獸醫系的安安就沒這麼順利，出道前曾遭父親反對，「我的科系要念5年，那時候我已經念了3年，我爸有點生氣，覺得書念好好的，為什麼要選擇另一條路，但他不聽我解釋，於是我打了（出道）計畫書，大概三張A4紙的文字跟他說明。」父親才慢慢諒解、接受，甚至成為女兒粉絲。
(中國時報)
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