潘裕文年少幻想當流川楓

2019年01月29日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

潘裕文28日抽空參觀松菸小人紙模型特展，一進入展場，映入眼簾的是百件作品長廊，潘裕文立刻被各項作品吸引，一直盯著展示盒內1：100比例的迷你紙模型，讚歎作工精細：「這些作品到底怎麼做出來的！你看連路邊的小狗狗都做得好像真的，居然還有喝醉嘔吐的上班族，真的好有趣。」

他參觀展覽最受歡迎的灌籃高手區，立刻變身熱血少年，潘裕文笑說：「我從國中就特別喜歡《灌籃高手》，小時候會幻想自己跟流川楓一樣，打籃球可以很厲害！老師怎麼可以用紙把這些場景做得這麼逼真，明明就是單色的紙模型，沒有任何表情，但從身形跟特徵就可以看出來那是哪個角色，太厲害了！」

他近期忙宣傳新專輯《我們都一樣》，上月於社群網站看到朋友在特展打卡、分享照片，就打算親身體驗，「我對這種手工藝的東西特別有興趣，所以一直記在心裡，想說有空的時候一定要來看，結果真的太忙碌了，一直拖到現在，我終於來了。」

(中國時報)