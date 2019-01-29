陳子鴻驚豔許莉潔好聲音
許莉潔日前獲得選秀比賽《聲林之王》季軍、歌唱組冠軍，她曾拿下北大北韻獎、政大金旋獎的冠軍，陳子鴻剛好是比賽評審，他又在《聲林之王》聽到許莉潔的歌聲，認為2人很有緣分，「評了大大小小的比賽，沒聽過一個女生這麼會唱歌。」他決定把許莉潔簽進喜歡音樂，預計在上半年為她推出音樂作品。
許莉潔的好歌喉，讓A-Lin、宋念宇（小宇）等歌手讚賞，她表示家裡是開小吃店，從沒想過有一天會出道當歌手，也曾對自己外型沒自信，淚灑舞台，導師蕭敬騰告訴她：「如果不滿意自己的現況，那就改變它。」她近期努力控制飲食加上運動，2個月內已減下10公斤，目前仍持續瘦身中。
(中國時報)
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