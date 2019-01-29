福袋抽汽車 300萬保時捷開回家

2019年01月29日 04:12 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越會員好康沒完沒了「周周抽好禮」31日前抽出最後壓軸大獎，價值158萬元德國Mercedes-Benz A180百萬名車。（新光三越提供）

2月20日前在微風南山全館單筆滿6000元，可抽價值256萬元的JAGUAR F-PACE跑車型SUV。（微風提供）

漢神巨蛋福袋大獎是市價65.9萬HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車。（漢神巨蛋提供）

板橋大遠百金豬報喜檔期大獎是TOYOTA YARIS雅緻版，價值58.5萬元。（板橋大遠百提供）

今年春節百貨、超市推出超過20萬份福袋，再加上春節檔期的活動，汽車獎項成為最大亮點，讓整檔活動含金量衝飽飽，全台將抽出17台汽車，包括新光三越2台、微風和漢神巨蛋各1台，其中全聯最大獎是332萬元的保時捷，出手最霸氣；遠東百貨則豪氣送出12台、總值高達700萬元的新車。

全聯最霸氣 獎值最高

全聯初一福袋每年都在1小時內被搶光，今年首度有2種不同價格、共11萬袋，較去年10萬袋多1成，200元的「新春福袋」獎值1101元，含1組抽獎序號、福利熊絨毛吊飾環保袋，全台限量10萬袋；1000元「超級福袋」有福利熊購物車紅色/藍色2色，獎值皆3651元，全台各限量5000台，內含5組抽獎序號、福利熊保冷三輪購物車，有5倍中獎機率。

2款皆有價值超過850元的食品、用品及文創品，如福利熊紅包袋、華蝦肉蝦餅、雀巢美祿穀物棒、白蘭氏黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲、傳藝門票兌換券等，皆可抽市值332萬元起的PORSCHE Macan S藍色款，或價值10萬元的造型福利熊手工大玩偶。今年不只是全台汽車獎值最高，也較全聯前年價值320萬元的Tesla電動車Model S大獎再創新高。

遠百最豪氣 送出12台

遠東百貨2月3日至27日前「金豬報喜」春節檔期，全台10店當日單筆每滿2000元可抽獎，10台汽車大獎價位在49.9萬元至62.8萬元間。寶慶店、板橋中山店、花蓮店是NISSAN MARCH；板橋大遠百是TOYOTA YARIS；桃園店、新竹大遠百是KIA Picanto；台中大遠百是HYUNDAI ELANTRA；嘉義店是SUZUKI IGNIS；台南大遠百是LUXGEN S3；高雄大遠百是HYUNDAI ELANTRA。

除花蓮店初一福袋多抽FORD FOCUS 1.6L外，板橋大遠百也抽2台車，總獎值124萬元4000萬元，檔期大獎是價值58.5萬元的TOYOTA YARIS 1.5雅緻版汽車；初一福袋有2000份、每袋2000元獎值2200元，頭獎是65.9萬元的HYUNDAI SUPER ELANTRA 1.6豪華版汽車。

新光三越2月24日前「過年卡利HIGH」，11大指定銀行單卡累滿1萬元起回饋4至6％電子贈品禮券，skm pay綁定6大指定銀行消費任一單筆達3000元，回饋再多1%。31日前「周周抽好禮」活動，貴賓卡友扣會員點數20點，最終壓軸大獎是價值158萬元的德國Mercedes-Benz A180百萬名車；桃園站前店初一福袋大獎是價值超過55萬元的LUXGEN S3 3D安全經典版車款。

微風各館初一針對微風積點禮遇會員共推出688袋福袋，每袋1000元、價值超過3000元，即日起微風廣場、信義、南山、松高首度採預購，大獎有豪華住宿、個人專輯錄製體驗、3C、精品包款等；微風南山2月20日前歡慶開幕，全館單筆滿6000元可抽價值256萬元的JAGUAR F-PACE跑車型SUV。

高雄漢神巨蛋初一福袋大獎是市價65.9萬的HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車，若沒抽中，3月10日前持漢神超集卡或聯名卡消費累滿2000元，可再抽市價8萬9900元的PGO J-bubu 125跑車特仕版機車。

(中國時報)