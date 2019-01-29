春節水果禮盒 國產、進口各有所好

2019年01月29日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

神農獎得主潘志民（左起）、全聯執行長謝健南、屏東縣縣長潘孟安、台南市副市長許育典與神農獎得主謝明樹，昨共同推薦金牌果園春節禮盒。（盧禕祺攝）

家樂福紐澳空運大櫻桃禮盒（原裝），每盒約2kg、1688元。（家樂福提供）

愛買日本青森縣蜜富士蘋果禮盒18粒，12日前原價1280元、特價988元。（愛買提供）

愛買頂級黑糖芭比蓮霧禮盒2.4kg，12日前原價1390元、特價888元。（愛買提供）

家樂福智利進口藍莓禮盒，每箱12小盒、每盒約1.5kg，共660元。（家樂福提供）

春節送水果禮盒，帶有吉祥寓意的類別最討喜，橘子是「大吉大利」、蘋果是「平安如意」，今年超市主打國產品牌，量販則以進口商品最受歡迎，即日起至春節倒數1周，送禮進入最高峰，全聯、愛買和家樂福都看好業績可較去年成長2成。

全聯支持台灣在地農業，2月7日前獨家販售「金牌果園」春節水果禮盒，產自南高屏的「珍選蜜棗禮盒」、「珍選蓮霧禮盒」、「紅龍果禮盒」，象徵「棗生幸福」、「蓮年好運」及「大紅大紫」。

今年冬季是暖冬，蜜棗產期集中於過年前，搶先開賣的「珍選蜜棗禮盒」選用高雄12號珍愛蜜棗，是目前市場還未販售的獨特新品種，神農獎得主潘志民形容吃起來的口感細緻如水梨，因外型與小蘋果相似，被暱稱為「蘋果蜜棗」；部分蜜棗出自神農獎農民謝明樹的蜜棗供果園，是全台首家獲得歐盟全球良好農業規範（GLOBAL G.A.P.）認證，具備外銷等級。

去年全聯銷售台屏農國產水果年近550噸，年銷售額超過5000萬元，可見消費者對高品質水果需求增加，全聯執行長謝健南表示今年會持續積極配合模範農民栽種，並推廣在地金鑽鳳梨、神農獎紅龍果等，預計要賣出700噸。

愛買進口、國產水果禮盒超過30款，價格在780至1680元，2月4日前指定水果禮盒全面88折。3周來熱銷前3名依序是日本青森縣蜜富士蘋果禮盒賣2200盒、祝福全家樂陶陶的紐澳櫻桃禮盒賣1850箱；台灣當季的頂級黑糖芭比蓮霧禮盒賣超過1200盒。

家樂福今年有多款消費者喜歡的大禮盒、原裝進口水果，銷售排行冠軍的日本青森縣蜜富士蘋果禮盒、智利進口藍莓禮盒和紐澳空運大櫻桃禮盒，都是熱賣的伴手禮。

(中國時報)